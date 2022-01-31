Данис Шакиров совершил рабочую поездку в Буинский район

Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и сотрудники ВКТ, в рамках подготовки к X Всероссийскому сходу предпринимателей татарских сел, совершили рабочую поездку в Буинский район.

Здесь состоялась встреча с главой Буинского муниципального района Ранисом Камартдиновым и сотрудниками Исполнительного комитета района, прошло заседание организационного комитета. Также гости ознакомились с комплексным развитием татарских сел Буинского района и современным состоянием сельского предпринимательства.

В 2022 году X Всероссийский сход предпринимателей татарских сел состоится с 16 по 18 марта.