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Данис Шакиров совершил рабочую поездку в Буинский район

Данис Шакиров совершил рабочую поездку в Буинский район

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 31.01.2022 0 12

Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и сотрудники ВКТ, в рамках подготовки к X Всероссийскому сходу предпринимателей татарских сел, совершили рабочую поездку в Буинский район.

Здесь состоялась встреча с главой Буинского муниципального района Ранисом Камартдиновым и сотрудниками Исполнительного комитета района, прошло заседание организационного комитета. Также гости ознакомились с комплексным развитием татарских сел Буинского района и современным состоянием сельского предпринимательства.

В 2022 году X Всероссийский сход предпринимателей татарских сел состоится с 16 по 18 марта.

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