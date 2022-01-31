Василь Шайхразиев провел совещание с руководителями татарских общественных организаций Северо-Западного федерального округа

Сегодня в Мурманском Доме дружбы заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев провел совещание с руководителями и активом татарских организаций Северо-Западного федерального округа. В мероприятии также приняли участие постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, первый заместитель министра внутренней политики Мурманской области Андрей Сахаров, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев и другие официальные лица.

Модератором встречи стал руководитель Татарского культурного общества «Якташ» Мурманской области Раиль Биккиняев.

На мероприятии также в режиме Zoom-конференции выступили руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, заместитель руководителя Ильгиз Халиков, председатель общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова, начальник управления по работе со СМИ Гульназ Шайхиева, председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

В своем выступлении Василь Шайхразиев подчеркнул, что проведение окружных заседаний в таком формате стало доброй традицией, также он отметил, что 15 февраля ожидается очередное крупное мероприятие организуемое конгрессом татар – гала-концерт конкурса “Джалиловские чтения”. Председатель Национального совета призвал и к активному участию в конкурсах “Татарский диктант”, “Татар кызы”.

В ходе встречи Василь Шайхразиев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в Болгаре по случаю 1100-летия принятия ислама, а также о том, что в ближайшее время будут направлены квоты для участия в VIII Съезде ВКТ, который состоится в начале августа.

С докладами на встрече в режиме Zoom выступили также руководители татарских организаций Республики Коми, Карелии, Калининградской области и других регионов.

В следующем году встреча с руководителями и представителями татарских общественных организаций Северо-Западного федерального округа пройдет в г. Нарьян-Мар.