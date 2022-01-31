Василь Шайхразиев ознакомился с деятельностью Исламского центра при ДУМ г. Мурманска и Мурманской области

31 января 2022 года заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев вместе с руководителями татарских общественных организаций Северо-Западного федерального округа посетил Исламский центр при ДУМ г. Мурманска и Мурманской области. Ознакомил гостей с деятельностью Центра председатель ЦРО ДУМ г. Мурманска и Мурманской области А.М. Тагиев.

Ныне в мечети проводятся церемонии бракосочетания, организовываются благотворительные ужины для постящихся, объявляются важные события в жизни мусульманской общины. Верующие со всей округи собираются на пятничную молитву.