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Василь Шайхразиев ознакомился с деятельностью Исламского центра при ДУМ г. Мурманска и Мурманской области

Василь Шайхразиев ознакомился с деятельностью Исламского центра при ДУМ г. Мурманска и Мурманской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 31.01.2022 0 10

31 января 2022 года заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев вместе с руководителями татарских общественных организаций Северо-Западного федерального округа посетил Исламский центр при ДУМ г. Мурманска и Мурманской области. Ознакомил гостей с деятельностью Центра председатель ЦРО ДУМ г. Мурманска и Мурманской области А.М. Тагиев.

Ныне в мечети проводятся церемонии бракосочетания, организовываются благотворительные ужины для постящихся, объявляются важные события в жизни мусульманской общины. Верующие со всей округи собираются на пятничную молитву.

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