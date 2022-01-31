В центре сибирско-татарской культуры Тобольска создан попечительский Совет

В центре сибирско-татарской культуры (ЦСТК) Тобольска был создан попечительский Совет и состоялось его первое учредительное собрание.

На нём было утверждено положение о попечительском совете, его состав и избран председатель. Им стал Альберт Апсатаров, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Тобольска.

Директор центра Вильдан Якупов, который возглавляет учреждение всего три месяца, рассказал членам совета, что выполнено за столь короткий промежуток времени. И, признаться, удивил успехами учреждения как финансовыми, так и творческими. А ещё Вильдан Якупов презентовал попечителям, в числе которых руководитель отрасли «Культура» в Тобольске, учёные, музейщики, юристы, ветераны культуры, предприниматели, проект «Сибирскотатарское подворье», с которым он планирует участвовать в грантовых конкурсах.

На первом собрании попечительского совета обсудили план мероприятий учреждения культуры на первый квартал 2022 года.

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