Член сборной России по каратэ сётокан Алиса Мустафина посветила свою победу 1100-летию принятия ислама

29-30 января 2022 года в Подмосковье на 11 чемпионате Центрального федерального округа по восточному боевому единоборству каратэ сётокан победу одержала вологжанка, мастер спорта России, действующий член сборной России Алиса Мустафина. Серебряный призёр Кубка Европы в Норвегии. Свою победу Алиса посвятила 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии – принятия ислама предками современных татар.

Алисе Мустафиной – 21 год. Она учится в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова на 3 курсе – по специальности «Переводчик». Занимается каратэ с 6 лет. Она младшая дочь председателя МРО «Общество мусульман Вологды Альберта хазрата Мустафина. По словам отца, большую моральную поддержку в спортивной карьере Алисе Мустафиной оказывают мастера спорта – заместители муфтия: заместитель председателя ДУМ РФ- управляющий делами ДУМ РФ Рафик Фаттахетдинов и заместитель председателя СМР, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Отметим, в соревнованиях приняли участие 528 титулованных спортсменов из 13 регионов России. Лучшей стала команда Вологодской области, завоевавшая 21 медаль в личных дисциплинах и 8 медалей командных дисциплинах.

dumrf.ru