Василь Шайхразиев принял участие в праздновании к 30-летия Татарского общественного культурно-просветительского центра г.Ташкент

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев сегодня принимает участие в праздновании 30-летнего юбилея Татарского общественного культурно-просветительского центра в г. Ташкенте. Также здесь присутствовали Председатель комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Рустамбек Курбанов, посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдар Ахтареев и др.

Рустамбек Курбанов поздравил участников церемонии с 30-летним юбилеем татарского центра. Он рассказал, что татары, проживающие в Узбекистане, ведут активную деятельность и отметил, что между Татарстаном и Узбекистаном сложились дружественные отношения. Также стало известно, что в дальнейшем будут рассмотрены вопросы сотрудничества со Всемирным конгрессом татар.

Председатель Национального совета Василь Шайхразиев поприветствовал собравшихся гостей торжественного мероприятия и передал слова поздравления от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова. “Татарская диаспора Узбекистана бережно хранит наследие предков и передает их будущим поколениям”, – сказал он. Он отметил большой вклад Татарского общественного культурно-просветительского центра в сохранение и развитие татарской культуры.

В татарском культурном центре, созданном в 90-е годы прошлого века, организованы курсы татарского языка для детей и молодежи, проводятся конкурсы среди исполнителей татарских народных песен и танцев и др. И сегодняшний концерт украсили своими выступлениями воспитанники кружков при культурном центре.

Татары, проживающие в Узбекистане, ярко и красочно проводят такие праздники как Сабантуй и Навруз. А творческие встречи, посвященные таким личностям татарского народа, как Муса Джалиль, Габдулла Тукай, Гаяз Исхаки и др. становятся местом встречи наших соотечественников… На протяжении многих лет центром руководит Ришат Набиуллин.

Также здесь состоялась церемония награждения. Василь Шайхразиев вручил благодарственные письма Президента Татарстана, медаль Всемирного конгресса татар “За заслуги перед татарским народом” и благодарственные письма ВКТ татарам, вторые внесли большой вклад в сохранение и развитие наших традиций, культуры и языка.

Перед началом торжественного мероприятия он ознакомился с выставкой во дворце культуры “Туркестан”. Здесь были представлены национальные блюда татарского народа, национальная одежда, изделия ручной работы, предметы быта, отражающие наши традиции. Выставка организована под руководством Татарского общественного культурно-просветительского центра и усилиями наших соотечественников, проживающих в Ташкенте. Василь Шайхразиев высоко оценил экспозицию.

На торжество по случаю 30-летнего юбилея Татарского общественного культурно-просветительского центра в Ташкенте приехали артисты из Татарстана. Народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов, народная артистка Татарстана Зайнаб Фархутдинова, заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин, а также Булат Билалов, гармонист Булат Хисамов представили собравшимся праздничный концерт.