Певица Анастасия Макарова: «Своим творчеством вдохновляю на изучение татарского языка»

Молодая исполнительница Анастасия Макарова – русская по национальности, но вот уже несколько лет поет на татарском языке. Она рассказала, почему решила запеть на татарском, как полюбила татарский язык и национальную кухню и о том, собирается ли она составлять конкуренцию татарским артистам.

«Даже не представляла себе, что буду петь на татарском и буду углубленно изучать татарский язык, татарскую культуру. Могу сказать с гордостью, что я – русская, которая изучает татарский язык, готовит татарские блюда», – представила себя артистка.

Анастасия родилась в Верхнеуслонском районе Татарстана. В родном селе окончила среднюю школу, там же получила начальное музыкальное образование. Девушка хотела поступить в институт культуры и связать свою жизнь со сценой, но выбрала Казанский юридический институт МВД РФ. Через два года желание стать певицей все же привело ее в Казанскую государственную консерваторию, где она стала получать профессиональное образование.

«Я хочу свободно разговаривать на татарском языке, мечтаю на любой вопрос отвечать на татарском, не используя русские слова. Своего русского акцента я не стесняюсь, уверена, что смогу добиться поставленной цели», – говорит певица.

По словам девушки, ее привлекает не просто язык, но и татарская национальная культура.

«Мне очень нравится готовить эчпочмаки, бэлиш, губадию, близкие часто просят меня угостить этими блюдами. В прошлом году впервые попробовала держать уразу, не пропуская ни одного дня. Мне понравилось. Ураза укрепила мой дух. В этом году тоже собираюсь поститься», – рассказала она.

Анастасия училась в школе, где татарский язык преподавали как татарам, так и русским. Впервые в татароязычную среду она попала также в школе.

«В седьмом классе меня определили в татарскую группу. Там все дети были татары, я слушала, как они говорили на татарском языке. Конечно, мне ничего не было понятно. Я попросила учительницу перевести меня в русскую группу. Позже, когда я стала участвовать в разных праздниках, мероприятиях, учителя хотели, чтобы я спела по-татарски», – вспоминает артистка.

Зиля Мубаракшина

tatar-inform.ru