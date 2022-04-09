В Краснодаре пройдет мероприятие «Духовно-нравственные традиции татарского народа»

В Краснодаре приглашают 10 апреля на мероприятие в рамках реализации грантовой Программы по формированию условий для духовно-нравственного развития граждан «Духовно-нравственные традиции татарского народа».
В программе:
- праздничный концерт
- дегустация блюд
- спортивные состязания
- борьба кореш
- народные игры и забавы
- подарки и призы
- национальные песни и танцы
- позитивное общение и многое другое.
Мероприятие состоится 10 апреля в 12:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Береговая 9, Стадион “Труд”.