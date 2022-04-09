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В Краснодаре пройдет мероприятие «Духовно-нравственные традиции татарского народа»

В Краснодаре пройдет мероприятие «Духовно-нравственные традиции татарского народа»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 09.04.2022 0 3

В Краснодаре приглашают 10 апреля на мероприятие в рамках реализации грантовой Программы по формированию условий для духовно-нравственного развития граждан «Духовно-нравственные традиции татарского народа».

В программе:

  • праздничный концерт
  • дегустация блюд
  • спортивные состязания
  • борьба кореш
  • народные игры и забавы
  • подарки и призы
  • национальные песни и танцы
  • позитивное общение и многое другое.

    Мероприятие состоится 10 апреля в 12:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Береговая 9, Стадион “Труд”.

Татары Краснодара

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