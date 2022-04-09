Ирек Зиннуров: Хотим привезти в Азербайджан татарский театр

Татароязычное творчество имеет большой успех в Азербайджане, поэтому было бы здорово привезти туда с гастролями татарский театр. Такие планы есть уже давно, но постоянно откладывались по разным причинам, рассказал корреспонденту «Татар-информа» руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.

«Мы с Министерством культуры постоянно на связи, но пока театр привезти в Азербайджан не смогли. Туда приезжал баянист Айдар Салахов, который имел огромный успех у местной публики и дал несколько концертов, а также его жена исполняла песни на татарском языке», – отметил собеседник.

Он добавил, что также сейчас обсуждается площадка, на которой будет организован Сабантуй в Азербайджане. По словам Зиннурова, Президент Татарстана Рустам Минниханов обещал посетить праздник, если он будет организован на высоком уровне.

tatar-inform.ru