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В Казани пройдет Международный фестиваль народной песни “Эра талантов”

В Казани пройдет Международный фестиваль народной песни “Эра талантов”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.04.2022 0 2

В рамках реализации мероприятий, посвященных Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в Татарстане проводится большое количество мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию регионального народного этномузыкального песенного наследия. Одним из таких проектов является Международный фестиваль детского и юношеского народного песенного исполнительства “Эра талантов”, который проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив в рамках Всероссийского фестиваля “Истоки”.

Фестиваль пройдет в 2 тура и соберет творческие коллективы, работающих в жанре народного исполнительства со всей России и стран СНГ. В рамках первого тура жюри по видеозаписям отберет 60 коллективов, которые будут приглашены на Финал Фестиваля, который пройдет в очном формате в Казани в День народного единства 4 ноября 2022г.

Номинации Фестиваля:

  • народный вокал
  • фольклор, народная стилизация
  • вокально-инструментальный ансамбль (народные инструменты)
  • видеоклип на народную песню.

В состав жюри и экспертов Фестиваля войдут известные деятели культуры России.

Среди них – Макаров Геннадий – Заслуженный деятель искусств РТ, доцент кафедры татарской музыки и этномузыковедения Казанской Государственной Консерватории, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России, музыковед-фольклорист, эксперт в области вокального, музыкально-поэтического, инструментального искусства этнических групп Поволжья и Приуралья, специалист по истории народно-певческого исполнительства, народно-певческим стилям, знаток истории тюркского искусства.

Фестивале проходит на бесплатной основе. Заявку для участия в 1 туре можно подать до 1 августа 2022 года.

Министерство культуры Республики Татарстан

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