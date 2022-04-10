В Тюменской области завершился отбор участников гала-концертов «Тан йолдызы» («Утренняя звезда») и «Халык сәнгате» («Народное искусство»)

Большое событие. Первая встреча состоялась в Аслане. За ней последуют Тобольск и Тюмень. Тот факт, что организаторы выбрали Аслану и конкретно центр татарской культуры, которым руководит Ильчан Хуснутдинов, говорит о степени доверия к профессионализму принимающей стороны и большом количестве талантов. Тем более что в состав жюри входит председатель региональной национально-культурной автономии сибирских татар Лейсан Хурматуллина. Она же ведёт тематические передачи на канале «Тюменское время».

– Конкурс «Утренняя звезда» проводится 31-й год подряд, «Народное искусство» – двенадцатый, – рассказала Лейсан. – В прошлом году мы работали онлайн, а гала-концерт проводили в Тюмени. Мастерство участников растёт, и оценивать становится всё сложнее.

Это будет носиться. В Аслану приехали мастера декоративно-прикладного творчества и коллективы из Аромашевского, Исетского и Ялуторовского районов, Ялуторовска и Заводоуковского городского округа.

На выставке рукоделия мастера показали авторские старинные и современные предметы, которые по-прежнему используются в повседневном быте и пользуются спросом. Жительница Сингуля Татарского Венера Хайбуллина представила украшения в манере сутажной вышивки с национальными мотивами. Их созданием она занимается уже шесть лет.

– Очень кропотливая работа, каждую бусинку надо пришивать по два раза. Техника пришла к нам из Франции, раньше так оформляли костюмы офицеров, – углубилась в историю Венера. – Можно украшать серьги, броши, колье.

Гости оживлённо примеряли пуховые платки, представленные на экспозиции делегации из Исетского района. Это работы жителей татарского села Верхний Ингал.

– У нас козы в каждом дворе, раньше по тридцать-сорок было, сейчас поменьше, – охотно рассказала пенсионерка Ачиля Исханова. – Мы сами прядём и вяжем на нитяной основе варежки, шали, носочки. Это очень популярно!

Ай да Пушкин! Философский пролог, представленный Ильчаном Хуснутдиновым и Миляушой Яценович, посвящался шести важнейшим вещам татарской самобытности, среди которых главная – родная речь. Поэтому на концерте говорили и по-татарски, и по-русски.

– Мы всегда с горячим сердцем принимаем гостей, особенно тех, кто душой растёт из наших народных традиций, – приветствовал участников глава района Андрей Гильгенберг.

Председатель регионального комитета по делам национальностей Владислав Чернов отметил, что традиции народа, которые передаются из поколения в поколение, у нас бережно сохраняются и чтятся.

На церемонии организаторы не стали называть одного-единственного победителя, а наградили дипломами лауреатов лучших. На сцене исполнители и коллективы представили более двадцати вокальных и танцевальных номеров. Открывал программу ялуторовский ансамбль татарской песни «Сандугач». Коллектив готовится в апреле отпраздновать тридцатилетие, которое не получилось отметить в прошлом году из-за пандемии. В череде ярких выступлений неожиданной стала декламация Нурсании Бабшановой из Асланы. Она с чувством прочла оду Александра Пушкина «Клеветникам России» на русском языке.

СПРАВКА «ЯЖ». В предварительный список участников будущего гала-концерта в Тюмени из Ялуторовска и Ялуторовского района вошли коллективы «Сандугач», «Веселинки», «Тамаша», «Бэйрэм», «Шаян туй» и «Яшьлеккэ сэяхэт», а также сольные исполнители Асланы, Сингуля, Красного Яра и Новоатьялово.