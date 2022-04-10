«Карга боткасы» – так называется этот обряд в татарских селениях…

«Кара боткасы» – так называется этот обряд в татарских селениях. При появлении проталинок вокруг деревни почтенные старцы – аксакалы подсказывали детям, что наступило время встречать перелетных птиц и варить кашу. Мальчики и девочки группами по нескольку человек обходили дома с одного конца деревни до другого и собирали продукты для праздника. Хозяйки давали крупу, масло, молоко, яйца. Чтобы хозяева были более щедрыми, дети заранее готовили различные заклички, которые хором выкрикивали, подходя к дому. На поляне, возле деревни, дети и взрослые готовили в казане кашу. Пока каша варилась, молодежь и дети играли, пели песни, водили хороводы. А после угощения, оставшуюся кашу раскладывали на пни, на ветки деревьев, на камни – это был подарок для птиц.

5 апреля 2022г., в рамках проекта «Академия народной культуры Тарского Прииртышья», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоялась выездная познавательная программа «Карга боткасы». Традиционный праздник встречи перелетных птиц был проведен проектной командой АНО ЦСКИ «Сибирская мозаика» совместно со специалистами Центра татарской культуры ОНК «Дом дружбы» г.Тары на базе Большетуралинского СДК для учащихся 1-8 классов БОУ «Больше-Туралинская СОШ». С целью обмена опытом успешных практик в сфере актуализации нематериального культурного наследия, на мероприятие были приглашены специалисты учреждений культуры и образования.

Дети и взрослые приняли активное участие в мероприятии, узнали, как зародился праздник, о его истории, традициях и обрядах. Собирали продукты для праздника, увидели приготовление каши на импровизированном костре, отгадывали загадки, с большим интересом играли вместе со сказочным героем Шурале в татарские народные игры, в которых много юмора, шуток, соревновательного задора. В завершении мероприятия всех детей и взрослых угостили вкусной кашей. Шурале (ленной дух) предложил ребятам развешать для птиц кормушки и встретить перелетных птиц закличками и угощениями, чтобы быстрее наступила весна, и пришло долгожданное тепло.

Администрация АНО ЦСКИ «Сибирская мозаика» благодарит специалистов Центра татарской культуры ОНК «Дом дружбы» (методист – Сатышева Г.М.) и Большетуралинского СДК (заведующая – Рахмангулова Г.М.) за помощь в организации и проведении мероприятия.

Методист Центра татарской культуры

ОНК «Дом дружбы»

г.Тары Омской области

Гульшат Сатышева