Династия врачей Вахитовых: «Когда понимаешь, что вытаскиваешь безнадежных – крылья за спиной»

В Казани прошла церемония чествования медицинских династий. В городскую ратушу пригласили семьи докторов и медработников, общий стаж которых составляет 100 и более лет.

Одна из династий – семья казанских врачей Вахитовых – обладает стажем в 328 лет. Старшая представительница фамилии – Рашида Харисовна. Свой 75-й день рождения она отметит через неделю в статусе врача-педиатра детской поликлиники №6. Награждая ее благодарственным письмом, мэр Казани Ильсур Метшин признался, что и сам мечтал о белом халате и должности хирурга. А также рассказал, почему его мечта не осуществилась.

«У нас либо инфекционисты, либо КАИсты»

Церемониальный зал ратуши сегодня принимал представителей медицинских династий Казани. Публика разношерстная – в разных рядах сидят молодые мамочки с младенцами на руках, и люди почтенного возраста. Объединяет их то, что и те, и другие посвятили себя медицине. Все они – продолжатели рода казанских медицинских династий.

Семейное фото на память делает Альфия Зуфарова, продолжательница рода инфекционистов Вахитовых, общий стаж которого 328 лет. На церемонию она со своей мамой – Рашидой Харисовной, которая медицине посвятила 50 из 75 лет своей жизни.

«Ей через неделю 75 лет, уговариваем ее выйти на пенсию, а она не хочет. Говорит: «На кого я своих детей оставлю?» – рассказывает Альфия, которую тут же перебивает мама, объясняя, что на ее участке больше 1200 детей.

«У нас третье поколение инфекционистов, бабушка – инфекционист, мама – инфекционист и я врач-инфекционист. Династия у нас большая – 12 человек. У нас общий стаж 328 лет. Только супруг не врач. Он – выпускник КАИ, и дети тоже. А так – у нас либо инфекционисты, либо КАИсты», – шутит Альфия.

Вспоминая об источнике сил при работе в пандемию, собеседница говорит, что лучше всего заряжают вылеченные пациенты.

«Только что закончила работу во временном инфекционном ковидном госпитале в РКБ. Самое сложное – это ощущение бессилия, когда ты ничего не можешь сделать, несмотря на то что ты делаешь все. Но когда ты понимаешь, что самых безнадежных больных вытаскиваешь, появляются крылья за спиной», – говорит она.

«Лечили зайцев и мишек»

Рядом с династией Вахитовых расположились продолжатели рода врачей Ибрагимовых. Гузель Алямова – младшая представительница династии, работает врачом-рентгенологом в ДРКБ. Говорит, при выборе профессии сомнений не было ни у нее, ни у старшей сестры.

«Мама с папой – врачи, бабушка, дедушка, тети, дяди. В семье основная масса – врачи. На данный момент 4 поколения врачей у нас. Мы с детства с сестрой лечили игрушки – зайцев, мишек. То есть с детства думали, что будем врачами. В итоге, сестра – стоматолог, а я – рентгенолог», – улыбается Гузель.

Общий стаж династии Ибрагимовых – 181 год.

Кроме Вахитовых и Ибрагимов в зале представители еще четырех медицинских династий: род Минабутдиновых на страже здоровья казанцев уже 166 лет. Семья Лодвиговых обладает общим стажем 125 лет, Матвейчук, Коломенские, Камалетдиновы – 167 лет, Савельевы – 114 лет.

«Нам, деревенским, путь был заказан»

Благодарственные письма собравшимся вручил мэр Казани Ильсур Метшин. Он вспомнил, как бегал на работу к маме – медсестре Центральной районной больницы, где надевал белый халат и ходил по этажам.

«Я тогда мечтал, что я когда-то стану хирургом, – сказал Метшин. – К сожалению, в мед институт тогда поступали только дети казанских хирургов, нам, деревенским, путь был заказан. Так я не стал ни врачом, не хирургом».

Метшин признался, что его несбыточная мечта» в каком-то смысле реализуется в виде новых объектах здравоохранения.

«Вчера вместе с президентом открывали новый туберкулезный диспансер, который собрал все отделения. Самые замечательные условия там. Всякий раз заходишь, всякий раз вспоминаешь о своей несбывшейся мечте», – сказал он, выразив надежду, что «кто-то из детей-внуков продолжит это дело».

kazved.ru