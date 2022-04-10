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«Центр сибирско – татарской культуры» Тобольска объявляет конкурс “Сибирская соловушка”, “Сибирский соловей”

«Центр сибирско – татарской культуры» Тобольска объявляет конкурс “Сибирская соловушка”, “Сибирский соловей”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.04.2022 0 2

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творческих дарований в области вокального искусства, воспитания любви и уважения к культурному наследию своего народа, укрепления международной дружбы и духовного взаимодействия различных этнических культур.

30 апреля состоятся конкурсные выступления участников по адресу: г. Тобольск,
ул. Ершова, 30, МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска.

Номинации Конкурса:
– Авторы-исполнители (соло)
– Народный вокал (соло)
-Эстрадный вокал (соло)

К участию в конкурсе приглашаются все желающие участники в возрасте от 11
лет. Каждый участник в заявленной номинации представляет одно произведение
продолжительностью не более 2,5 минут.

В состав жюри входят ведущие специалисты по вокальному и музыкальному
искусству. Одному из победителей, набравшему наибольшее количество голосов членов жюри, присваивается Гран–при – ТИТУЛ «Сибирская соловушка» или «Сибирский соловей». Гран-при присваивается одному победителю конкурса независимо от возрастной категории.

«Центр сибирско – татарской культуры» Тобольска

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