«Центр сибирско – татарской культуры» Тобольска объявляет конкурс “Сибирская соловушка”, “Сибирский соловей”

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творческих дарований в области вокального искусства, воспитания любви и уважения к культурному наследию своего народа, укрепления международной дружбы и духовного взаимодействия различных этнических культур.

30 апреля состоятся конкурсные выступления участников по адресу: г. Тобольск,

ул. Ершова, 30, МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска.

Номинации Конкурса:

– Авторы-исполнители (соло)

– Народный вокал (соло)

-Эстрадный вокал (соло)

К участию в конкурсе приглашаются все желающие участники в возрасте от 11

лет. Каждый участник в заявленной номинации представляет одно произведение

продолжительностью не более 2,5 минут.

В состав жюри входят ведущие специалисты по вокальному и музыкальному

искусству. Одному из победителей, набравшему наибольшее количество голосов членов жюри, присваивается Гран–при – ТИТУЛ «Сибирская соловушка» или «Сибирский соловей». Гран-при присваивается одному победителю конкурса независимо от возрастной категории.

«Центр сибирско – татарской культуры» Тобольска