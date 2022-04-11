В Свердловске состоялся отчётный концерт коллектива татарской песни «Яшьлек»

9 апреля в СГОДНТ состоялся отчётный концерт коллектива татарской песни «Яшьлек» в Свердловском государственном областном дворце народного творчества. Коллектив татарской песни «Яшьлек» представил зрителям театрализованный концерт, посвящённый национально-культурному празднику «Сабантуй».

Коллектив ведет свою деятельность на базе Дворца народного творчества с сентября 2006 года. Участники коллектива являются Лауреатами, Дипломантами областных, региональных фестивалей и конкурсов татарской песни. Коллектив объединяет вокалистов — исполнителей татарской народной песни и песен татарских композиторов.

Коллектив принимает активное участие в праздничных концертах, посвященных Дню России, Дню Победы, Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 8-е Марта. Вокалисты выезжают с концертами в социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Санаторий «Бодрость». Ежегодно коллектив «Яшьлек» принимает участие в областном национально-культурном празднике «Сабантуй».

В торжественной части праздника с приветственным словом выступил заместитель генерального директора по народному творчеству и культурно-досуговой деятельности СГОДНТ Ольга Константиновна Барматова, Президент РОО “Свердловский областной Башкирский Центр” Юсупова Фаима Фахритдиновна.

Постоянный представитель РТ в Свердловской области Хайдар Маслахетдинович Гильфанов поздравил коллектив и вручил Почетную грамоту Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области за большой вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры на территории Свердловской области.

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