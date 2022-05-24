Василь Шайхразиев принял участие в заседании оргкомитета по подготовке Федерального Сабантуя в Ульяновске

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета, Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в г. Ульяновск. Здесь он принял участие в очередном заседании организационного комитета по подготовке XXII Федерального Сабантуя в Ульяновской области. Праздник состоится 17-18 июня этого года.

С приветственным словом к собравшимся обратились Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин. Также с докладами выступили ответственные представители министерств Татарстана и Ульяновской области.

В ходе заседании оргкомитета обсудили общий план мероприятий XXII Федерального Сабантуя, проведение множества культурных и спортивных мероприятий, в том числе регламент проведения национальной борьбы «көрәш». Также здесь были рассмотрены вопросы установки национального подворья, инженерной инфраструктуры и благоустройства территории проведения Сабантуя, вопросы логистики и проживания гостей.

Программа двухдневного праздника начнется 17 июня с традиционных скачек. После конно-спортивных мероприятий для гостей будет представлен концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Ульяновской области.

18 июня состоится официальное открытие праздника, где ожидается участие Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Губернатора Ульяновской области Алекесея Русских. Здесь по многолетней традиции будет передан символ Федерального Сабантуя – «Тулпар ат».

Праздник украсят выступления поэтов, профессиональных и самодеятельных коллективов, гармонистов из Ульяновской области и регионов России, пройдет книжная ярмарка, посвященная 300 -летию со дня издания первой книги на татарском языке, состоится торжественное открытие площадки историко-культурного комплекса «Булгарская застава», в рамках 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии, и другие мероприятия.

Ранее Председатель Национального Совета ознакомился с площадками проведения Федерального Сабантуя в Ульяновске. Это территории Ульяновского ипподрома и Парка Победы.