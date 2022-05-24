В Тюменской области участники мероприятия “Язгы моңнар” посетили комплекс “Искер”

Город предков Искер – эпохальное место, откуда берет начало Сибирь. Данное место притягивает гостей своей историей как магнит.

В рамках Фестиваля татарского творчества участники мероприятия “Язгы моңнар” посетили историко-мемориальный комплекс “Искер”.

Многие гости уже в рамках Международного фестиваля “Искер-җыен” не раз посещали данный комплекс. Гостей обрадовало то, что на территории историко-мемориального комплекса появились новые объекты, вырос хвойный лес, возвышается с золотыми полумесяцами мечеть.

Луиза Шамсутдинова

Тюменская область