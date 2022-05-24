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В Тюменской области участники мероприятия “Язгы моңнар” посетили комплекс “Искер”

В Тюменской области участники мероприятия “Язгы моңнар” посетили комплекс “Искер”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 24.05.2022 0 5

Город предков Искер  – эпохальное место, откуда берет начало Сибирь. Данное место притягивает гостей своей историей как магнит.

В рамках Фестиваля татарского творчества участники мероприятия “Язгы моңнар” посетили историко-мемориальный комплекс “Искер”.

Многие гости уже в рамках Международного фестиваля “Искер-җыен” не раз посещали данный комплекс. Гостей  обрадовало то, что на территории историко-мемориального комплекса  появились новые объекты, вырос хвойный лес, возвышается с золотыми полумесяцами мечеть.

Луиза Шамсутдинова 

Тюменская область

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