В Тюменской области участники мероприятия “Язгы моңнар” посетили комплекс “Искер”

Город предков Искер – эпохальное место, откуда берет начало Сибирь. Данное место притягивает гостей своей историей как магнит.
В рамках Фестиваля татарского творчества участники мероприятия “Язгы моңнар” посетили историко-мемориальный комплекс “Искер”.
Многие гости уже в рамках Международного фестиваля “Искер-җыен” не раз посещали данный комплекс. Гостей обрадовало то, что на территории историко-мемориального комплекса появились новые объекты, вырос хвойный лес, возвышается с золотыми полумесяцами мечеть.
Луиза Шамсутдинова
Тюменская область