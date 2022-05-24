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В Москве прошел мастер-класс студии баянистов под руководством Рушана Люкманова

В Москве прошел мастер-класс студии баянистов под руководством Рушана Люкманова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 24.05.2022 0 2

Юные исполнители продемонстрировали свои навыки игры на музыкальных инструментах и вокала. Их поддержали и взрослые, которые работают вместе с ним, ведь Рушан Люкманов уже в течение долгого времени является концертмейстером-аккомпаниатором для ансамблей «Мирас» и «Татар моннары». Все ученики и коллеги выражали ему благодарность за мастерство и отзывчивость. В этот вечер прозвучали популярные песни татарских композиторов и народные мелодии. Не обошлось и без традиционных мишарских частушек, ведь родиной Рушана Люкманова, как отметил, поздравляя его с Днем Рождения, художественный руководитель ТКЦ, заслуженный артист РФ, Ильдар Шигапов он является его земляком — уроженцем нижегородской деревни Медяна.

avtonomiya.tatar

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