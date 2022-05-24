Василь Шайхразиев ознакомился с площадками проведения Федерального Сабантуя в Ульяновске

Сегодня Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета, Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в г. Ульяновск.

Председатель Национального Совета ознакомился с площадками проведения Федерального Сабантуя в Ульяновске. Это территории Ульяновского ипподрома и Парка Победы.

Также с местами проведения праздника ознакомились Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин, ответственные представители министерств Татарстана и Ульяновской области.

Сегодня здесь проходит очередное заседание организационного комитета по подготовке XXII Федерального Сабантуя в Ульяновской области, который пройдет 17-18 июня этого года.