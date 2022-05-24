В Казани откроется мемориальная доска народному поэту Зульфату (Дульфат Маликов)

24 мая 2022 года в 16.00 (по адресу г. Казань, ул. Татарстан, д.7) Союз писателей Республики Татарстан организует церемонию открытия мемориальной доски народному поэту Республики Татарстан, лауреату Государственной премии Габдуллы Тукая Зульфату (Дульфат Маликов).

Мемориальная доска устанавливается при содействии Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан и Министерства культуры Республики Татарстан.

Зульфат – автор либретто первой татарской детской оперы Л.Хайрутдиновой «Мәкерле песи» («Кот-проказник», 1974 г.; премия комсомола Татарстана им. М.Джалиля, 1978 г.), пьес для кукольного театра. На его стихи композиторами Ф.Хатиповым, З.Гибадуллиным созданы песни, ставшие популярными.

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