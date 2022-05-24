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ВИДЕО: Что связывает Республику Татарстан и Саудовскую Аравию?

ВИДЕО: Что связывает Республику Татарстан и Саудовскую Аравию?

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 24.05.2022 0 2

Что объединяет мусульман мира с российскими? Что связывает Республику Татарстан и Саудовскую Аравию? Об отношениях с единоверцами, общих целях и стремлениях в новом выпуске авторской программы Дины Газалиевой “Tatarstan Today. Открытый миру”. Ведущая пообщалась с экспертами Группы стратегического видения “Россия – Исламский мир”, с религиозными деятелями, представителями дипломатической сферы. Так же автор поделилась своими эмоциями и впечатлениями от посещения Королевства. Автор идеи и ведущая проекта Дина Газалиева – заместитель Генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти (в г. Москва) медиахолдинга “ТНВ”, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан, член Союза журналистов России.

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