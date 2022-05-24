Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Ульяновске. Сегодня здесь проходит очередное заседание организационного комитета по подготовке XXII Федерального Сабантуя в Ульяновской области, которая пройдет 17-18 июня этого года.

В мероприятии также примет участие Губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В организации Сабантуя в Ульяновске участвует Нижнекамский район. В заседании принимают участие глава района Рамиль Муллин, ответственные представители Татарстана и Ульяновской области.