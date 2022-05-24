В Тобольске прошел Межрегиональный фестиваль татарского народного творчества «Язгы моңнар»

21 мая в городе Тобольск прошёл I Межрегиональный фестиваль татарского народного творчества «Язгы моңнар», который собрал участников с разных городов: Омск, Тобольск, Лангепас, Ялуторовск и многие другие.

Коллектив татарской культуры «Сандугач» также принял участие в таком ярком мероприятии, представили город Сургут ярко и достойно. Гости фестиваля встретили и проводили бурными аплодисментами каждый номер коллектива.

Спасибо организаторам за приглашение. Поездка выдалась насыщенной, помимо участия на фестивале, коллектив ансамбля посмотрел местные достопримечательности, ознакомился с богатой историей города Тобольск.

Татары Сургута