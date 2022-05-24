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В Тобольске прошел Межрегиональный фестиваль татарского народного творчества «Язгы моңнар»

В Тобольске прошел Межрегиональный фестиваль татарского народного творчества «Язгы моңнар»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 24.05.2022 0 2

21 мая в городе Тобольск прошёл I Межрегиональный фестиваль татарского народного творчества «Язгы моңнар», который собрал участников с разных городов: Омск, Тобольск, Лангепас, Ялуторовск и многие другие.

Коллектив татарской культуры «Сандугач» также принял участие в таком ярком мероприятии, представили город Сургут ярко и достойно. Гости фестиваля встретили и проводили бурными аплодисментами каждый номер коллектива.

Спасибо организаторам за приглашение. Поездка выдалась насыщенной, помимо участия на фестивале, коллектив ансамбля посмотрел местные достопримечательности, ознакомился с богатой историей города Тобольск.

Татары Сургута

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