Василь Шайхразиев принял участие в заседании оргкомитета по проведению «Изге Болгар жыены»

Сегодня, 26 мая, в городе Болгар состоялось совещание с участием заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Здесь было проведено заседание организационного комитета по проведению «Изге Болгар жыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией.

Напомним, 3-5 июня пройдет XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, делегаты которого также посетят данное торжественное мероприятие.