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Василь Шайхразиев принял участие в заседании оргкомитета по проведению «Изге Болгар жыены»

Василь Шайхразиев принял участие в заседании оргкомитета по проведению «Изге Болгар жыены»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.05.2021 0 21

Сегодня, 26 мая, в городе Болгар состоялось совещание с участием заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Здесь было проведено заседание организационного комитета по проведению «Изге Болгар жыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской  Булгарией.

Напомним, 3-5 июня пройдет XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, делегаты которого также посетят данное торжественное мероприятие.

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