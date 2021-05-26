В Казани завершился VI Всемирный форум татарских женщин. В работе форума приняли участие представительницы московской организации «Ак калфак».

«Меня пригласила на этот форум Наиля апа Фатехова, и я с радостью согласилась. Больше всего мне запомнился визит в школу «Адымнар» с углублённым изучением русского, татарского и английского языков. Помимо этого, мы посетили прекрасный спектакль в театре им. Тинчурина, что дало пищу для размышлений. И, конечно, для меня очень важны знакомства и общение с интересными людьми, чего тоже было много на этом форуме», — поделилась впечатлениями участница форума, победительница конкурса «Татар кызы — 2020» Дина Абдуллина.

Другую участницу — преподавателя татарского языка в ТКЦ Альбину Валиеву — участвовать в форуме пригласила также Наиля Фатехова. «До мурашек было приятно слышать родную речь, я восхитилась красивым татарским языком спикеров, вслушивалась в каждое их слово. Больше всего мне запомнилось, что татарских женщин со всего мира собрали в одном зале и рассказали, как современная татарская женщина должна выглядеть, общаться, прививать любовь к родному языку и культуре в семье», — отметила Альбина Валиева.

Напомним, VI Всемирный форум татарских женщин был организован Всемирным конгрессом татар. Он проходил с 20 по 22 мая в Казани. От московского объединения «Ак калфак» в нём приняли участие 7 представительниц прекрасного пола.