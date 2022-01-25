Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев продолжает череду поездок по Федеральным округам РФ.

Завтра, 26 января Вице-премьер РТ проведет ряд деловых совещаний в г. Москве, в числе которых встреча с Заместителем Председателя Правительства Московской области Марией Нагорной, а также представителями духовенства.

27 января председатель Нацсовета отправится в Орехово-Зуево, где состоится собрание с руководителями и представителями татарских общественных организаций Центрального Федерального округа. Программа включает подведение итогов работы Исполкома Всемирного конгресса татар за 2021 год и ознакомление с планом работы и задачами на 2022 год. Мероприятие пройдет в Соборной мечети города.