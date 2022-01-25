tatruen
Главная / Новости / Василь Шайхразиев продолжает череду поездок по федеральным округам РФ
Василь Шайхразиев продолжает череду поездок по федеральным округам РФ

Василь Шайхразиев продолжает череду поездок по федеральным округам РФ

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 25.01.2022 0 4

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев продолжает череду поездок по Федеральным округам РФ.

Завтра, 26 января Вице-премьер РТ проведет ряд деловых совещаний в г. Москве, в числе которых встреча с Заместителем Председателя Правительства Московской области Марией Нагорной, а также представителями духовенства.

27 января председатель Нацсовета отправится в Орехово-Зуево, где состоится собрание с руководителями и представителями татарских общественных организаций Центрального Федерального округа. Программа включает подведение итогов работы Исполкома Всемирного конгресса татар за 2021 год и ознакомление с планом работы и задачами на 2022 год. Мероприятие пройдет в Соборной мечети города.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.