При Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области создан бизнес-клуб соотечественников

В состав бизнес-клуба вошли представители малого и среднего бизнеса Свердловской и Курганской областей.

Инициатива создания такой группы возникла еще в декабре, когда группа молодых соотечественников-предпринимателей Свердловской области посетили столицу Республики Татарстан. В составе делегации были как успешно развивающие свой бизнес, так и начинающие предприниматели. В рамках поездки была организована встреча в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан, в Ассоциации татарских предпринимателей при Всемирном конгрессе татар, а также посещение Акционерного общества «Булочно-кондитерский комбинат».

Куратор группы, заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в Свердловской области Фавия Сафиуллина называет целью создания клуба расширение и укрепление взаимовыгодного экономического сотрудничества и продуктивной интеграции представителей производственных предприятий и бизнеса Республики Татарстан с предприятиями Челябинской, Курганской и Свердловской областей и Пермского края.

25 января состоялось первое заседание клуба в режиме видеоконференции. Общение в формате zoom на платформе Всемирного конгресса татар продолжилось почти два часа. К мероприятию присоединились и татарские бизнесмены из Саратова, Якутии и Словении. Участники видеоконференции обсудили возможные варианты сотрудничества, были подняты так же вполне конкретные вопросы и предложения.

Проведение таких мероприятий планируется провести на постоянной основе. Организаторы надеются, что к бизнес-группе присоединятся соотечественники из Челябинской области и Пермского края, и круг возможностей для взаимовыгодного сотрудничества расширится.

Постоянное представительство Республики Татарстан

в Свердловской области