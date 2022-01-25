Эльмира Мефтахова: «Молодёжь ставит перед собой высокие цели и достигает их»

Ежегодно 25 января в России отмечают день студента. С 2007 года, согласно федеральному закону, День российского студенчества является одной из памятных дат РФ.

В преддверии этого дня член молодёжного парламента при Думе г.о. Самара и молодёжного правительства Самарской области, активист молодёжного крыла СОТО «Туган Тел» и молодёжного центра «Идель» в Республике Татарстан, председатель студенческого научного общества юридического института Самарского университета, финалистка конкурса «Татар Кызы» Эльмира Мефтахова рассказала, каким является современный студент.

– Есть такая фраза: «От сессии до сессии живут студенты весело», но когда читаю твои посты, понимаю, что наверняка у тебя каждый день «наполненный», видя в аккаунте итоги года. Расскажи пожалуйста, где учишься, на каком факультете? Почему именно данную специальность выбрала?

– Сейчас я учусь на 4 курсе юридического института Самарского университета. Меня всегда привлекала юриспруденция, и именно в этой сфере я, как «рыба в воде». Мне нравится изучать законодательство различных отраслей права и применять полученные знания во время прохождения практики. Также я занимаюсь научной деятельностью. Сфера моих научных интересов включает в себя изучение административного, конституционного, международного частного и арбитражного права.

В декабре я стала победителем во Всероссийской конференции в Казанском Федеральном университете, защищая свою работу на тему: «Особенности правовых ценностей в мусульманском семейном праве в России и в исламских странах: сравнительно-правовой анализ». На сегодняшний день у меня более 20 опубликованных работ в изданиях российского и международного уровня.

Благодаря своим успехам в научной деятельности, меня назначили председателем студенческого научного общества, а также я стала победителем стипендиальных конкурсов и премий (например, Оксфордского университета).

– Современный студент, какой он?

– Современный студент, на мой взгляд, должен уметь гибко подстраиваться под постоянно изменяющиеся условия жизни. Нельзя забывать про рациональное мышление, развитие soft skills, принципа «win-win» и «work-life balance», которые сейчас играют немаловажную роль ,в частности, жизни студента, и человека в целом.

– Расскажи о своей активной молодёжной деятельности.

– Моя общественная, молодёжная деятельность очень интересная и увлекательная. Я считаю, что она началась ещё тогда, когда я училась в гимназии №1. Я всегда любила организовывать и проводить мероприятия, прошла в состав гимназического телевидения «ГимнТВ» и творческой группы «МЫ». При поступлении в университет я сразу стала активным деятелем, начала участвовать в различных проектах.

На первом курсе стала участником проекта «Помощник прокурора» от прокуратуры Самарской области, где мы могли ознакомиться со спецификой работы прокуратуры и на практике применить свои знания. В 2020 году я вошла в основной состав молодёжного парламента при Думе г.о. Самара. Осенью 2021 года стала членом молодёжного правительства Самарской области.

Также я активист молодёжного крыла СОТО «Туган Тел» и молодёжного центра «Идель». Следует упомянуть и участие в различных проектах от Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. В 2021 году стала финалистом Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход».

В сентябре 2021 года я приняла участие во Всероссийском студенческом форуме «НЛСК». В рамках данного форума я стала Амбассадором Национальной лиги студенческих клубов Самарской области, вошла в топ-16 лучших из 700 участников на программу «Продвинутого уровня» и получила шанс быть в числе первых выпускников Школы тренеров НЛСК.

– Твои увлечения? Чем интересуешься?

– Я обожаю творчество и книги. В свободное время предпочитаю уделить время чтению или рисованию. Я предпочитаю больше художественную литературу зарубежных авторов. Например, мои любимые произведения – «Унесённые ветром» М.Митчелл и «Три товарища» Э.М. Ремарка.

– Что ты считаешь своими главными успехами на сегодняшний день?

– Оглядываясь назад на свои успехи в различных сферах, я считаю главным достижением – это стойкость своего характера и амбициозность. Я стараюсь уделить время каждой сфере, тем самым качественно выполнить те или иные задачи.

– Поколение зумеров часто вызывает непонимание у своих родителей, учителей. Можно сказать, что молодёжь становится осознаннее? Выдели главные плюсы и минусы.

– Каждое поколение – разное, но тем и интересное и особенное. Конечно же сейчас меняются ценности, и у всех на это своё мнение.

В большинстве своём я вижу, что сейчас молодёжь стремится больше к саморазвитию, к активной деятельности. Они стараются узнать больше, сделать лучше. Среди молодежи стало много креативных и мыслящих нестандартно.

Какие я бы выделила плюсы? Во-первых, пропаганда здорового образа жизни. Сейчас все больше и больше молодых людей стараются заботиться о своём здоровье заранее, придерживаться правильному питанию и занятию спортом. Во-вторых, целеустремлённость. Молодёжь ставит перед собой высокие цели и достигает их.

Можно также выделить и повышение интеллектуального уровня. На сегодняшний день открывается все больше молодёжных центров, библиотек, музеев, пространств, организуются форумы, где можно узнать что-то новое, познакомиться с единомышленниками и поделиться опытом. Все больше молодых людей читают довольно таки серьезную литературу и даже получают несколько высших образований сразу.

– Высшее образование, получение диплома среди множества обучающих онлайн курсов, удалённой работы, так ли сейчас ценится?

– Это волнующий вопрос среди многих студентов сейчас. Среди потенциала различных онлайн-курсов, которые обещают эффективные знания за короткие сроки, высшее образование все равно остаётся незаменимым инструментом. Тем более живое общение не заменишь ничем.

Современные студенты прошли этап перехода на дистанционное обучение во время серьёзной эпидемиологической ситуации. Тем самым, можно наблюдать практику, как высшее образование стремится к гибридным формам обучения и освоению новых цифровых инструментов, которые бы позволили на таком же уровне преподавать онлайн, как это было при очном формате. Поэтому дистанционный формат обучения именно в высшем образовании позволил отказаться от неэффективных инструментов и оставить технологии, которые останутся в высшем образовании надолго.

– Что можешь сказать про татарскую молодёжь в Самаре (Самарской области)? Среди ровесников есть ли осознанность в сохранении и развитии культуры? Как думаешь, чего не хватает в нашей области, что хочется видеть?

– Могу с уверенность сказать о том, что татарская молодёжь сейчас старается популяризировать татарскую нацию и настроить ее на современный лад. У меня много знакомых и друзей, которые стараются сохранить и развить татарскую культуру. Например, в Татарстане есть ребята, сочиняющие современные татарские песни, есть дизайнеры одежды с татарскими орнаментами. Организовываются съезды и форумы, целью которых является сохранение татарской культуры и языка. Самарская делегация часто участвует в таких мероприятиях, например, на «Дни татарской молодежи» съезжаются сотни ребят из татарских организаций со всей страны.

Среди татарской молодежи в Самарской области я замечаю тенденцию изучения родного языка, посещения медресе. Современные татары всё больше придерживаются религии.

В нашей области хотелось бы проводить больше татарских форумов и съездов, устраивать вечер татарского кино в кинотеатрах, языковые клубы татарского языка, а также находить таланты среди молодежи, которые бы не только смогли развить татарскую культуру, но и заявить о Самарских татарах за пределами области.

Айгуль Минастинова