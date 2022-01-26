tatruen
Главная / Новости / В театре Тинчурина отметят 10-летие спектакля «Курэсем килгэн иде…»
В театре Тинчурина отметят 10-летие спектакля «Курэсем килгэн иде…»

В театре Тинчурина отметят 10-летие спектакля «Курэсем килгэн иде…»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 26.01.2022 0 2

27 января в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина отметят 10-летие спектакля «Курэсем килгэн иде…» («Хотелось увидеть») Исламии Махмутовой. Легендарная актриса Исламия Махмутова (1943-2019) – автор и режиссер популярного спектакля.

Перед спектаклем в музее театра пройдет вечер памяти, приуроченный 10-летию спектакля «Курэсем килгэн иде…» и творчеству Исламии Махмутовой. Для зрителей покажут видеоролик и организуют викторину. Победители викторины получат книгу «Мэхэббэт чишмэсе» («Родник любви»), посвященную актерам Халилу и Исламие Махмутовым.

Спектакль о бездетной паре, которая берёт на воспитание ребенка из детдома. Этот поступок всем нравится: дедушка и бабушка, и все родственники не могут нарадоваться новому члену семейства. Ребенок приносит в дом радость и счастье. Однако, когда Алмаз подрос, совсем случайно узнал о том, что был взят на воспитание из детдома. С этого дня он горит желанием увидеть своих настоящих родителей. Кто мать — та, что рожавшая, или ради дитя своего ночей не спавшая? На этот вопрос каждый ответит сам после просмотра этого спектакля.

Премьера спектакля состоялась 22 декабря 2011 года.

mincult.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.