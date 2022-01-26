В театре Тинчурина отметят 10-летие спектакля «Курэсем килгэн иде…»

27 января в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина отметят 10-летие спектакля «Курэсем килгэн иде…» («Хотелось увидеть») Исламии Махмутовой. Легендарная актриса Исламия Махмутова (1943-2019) – автор и режиссер популярного спектакля.

Перед спектаклем в музее театра пройдет вечер памяти, приуроченный 10-летию спектакля «Курэсем килгэн иде…» и творчеству Исламии Махмутовой. Для зрителей покажут видеоролик и организуют викторину. Победители викторины получат книгу «Мэхэббэт чишмэсе» («Родник любви»), посвященную актерам Халилу и Исламие Махмутовым.

Спектакль о бездетной паре, которая берёт на воспитание ребенка из детдома. Этот поступок всем нравится: дедушка и бабушка, и все родственники не могут нарадоваться новому члену семейства. Ребенок приносит в дом радость и счастье. Однако, когда Алмаз подрос, совсем случайно узнал о том, что был взят на воспитание из детдома. С этого дня он горит желанием увидеть своих настоящих родителей. Кто мать — та, что рожавшая, или ради дитя своего ночей не спавшая? На этот вопрос каждый ответит сам после просмотра этого спектакля.

Премьера спектакля состоялась 22 декабря 2011 года.

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