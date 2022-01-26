Рустам Минниханов: Пермский край – один из наших ведущих торгово-экономических партнеров

Пермский край – один из наших ведущих торгово-экономических партнеров. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Губернатором – Председателем Правительства Пермского края Дмитрием Махониным. Встреча прошла в Казанском Кремле.

Рустам Минниханов отметил, что Пермский край – это мощнейший регион России с огромным потенциалом. Межрегиональный товарооборот находится на уровне 15 млрд рублей, характеризуется значительными объёмами и широкой номенклатурой взаимных поставок. Так, Татарстан поставляет в Пермский край грузовые автомобили, спецтехнику и автобусы, тракторы и экскаваторы, шины, дизельное топливо, химическую продукцию, стекло, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование и др. Из Пермского края республика получает нефтепродукты, калийные удобрения, цемент, химическую продукцию, товары народного потребления.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в наращивании поставок в Пермский край машиностроительной продукции (КАМАЗ, Форд-Транзит, спецтехника), расширении поставок продукции АПК, а также в развитии рынка нефтепродуктов. Сотрудничеству способствует наличие прямых авиарейсов Казань-Пермь, пассажирского ЖД сообщения и автотрассы М7 «Волга».

«У нас много направлений для совместной работы, в том числе в строительном комплексе. Есть взаимные интересы в области судостроения. Также следует рассмотреть сотрудничество в части ремонта и обслуживания автотехники на шасси „КАМАЗ“. Кроме того, мы можем быть взаимополезными в энергетической и нефтегазовой сферах», – считает Рустам Минниханов.

Президент РТ также предложил организовать обмен опытом в части создания инфраструктуры поддержки бизнеса, в области цифровизации, использовании электронных площадок, развитии комфортной городской среды и обращении с ТКО.

«Следует активно работать в части науки и образования. Сегодня в вузах Татарстана обучаются 750 студентов из Пермского края. Это очень важно, так как сегодняшние студенты в будущем могут стать нашими партнёрами. Большое внимание мы обращаем на ресурсные центры, подготовку кадров. В республике реализуется проект полилингвальных школ. Нужно развивать взаимодействие в сфере экологии, здравоохранении, туризме, продолжить культурный обмен», – сказал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство края за поддержку татарской общины. Сегодня в регионе проживают свыше 115 тыс. татар. В 2024 году в с.Барда Бардымского района планируется проведение Всероссийского сельского Сабантуя.

В 2023 году будет отмечаться 300-летие города Пермь. Рустам Минниханов пожелал Дмитрию Махонину успешной подготовки к юбилею.

Губернатор Пермского края в свою очередь высоко оценил уровень межрегионального сотрудничества с Татарстаном.

Он отметил, что 300-летие Перми оценивается как серьёзный трамплин для развития города. «У нас очень большие планы в части развития общественных пространств, ремонта объектов. Мы всегда рады вас и вашу команду видеть в нашем крае. Такие совместные визиты должны быть налажены на регулярной основе. Обязательно ждем вас на 300-летии города», – сказал Дмитрий Махонин.

Он заметил, что Пермский край заинтересован в дальнейшем развитии промышленного взаимодействия, сотрудничества в научно-образовательной сфере и в укреплении культурных связей. «Мы бы хотели вместе с вами проработать вопрос по созданию в Перми центра культуры Татарстана. В нашем крае проживают много татар. Думаю, данный проект будет востребован», – добавил Дмитрий Махонин.

tatarstan.ru