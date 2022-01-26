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ТНКА Пензенской области объявила приём работ на участие в Межрегиональной конференции «Люблю тебя, мой край родной!»

ТНКА Пензенской области объявила приём работ на участие в Межрегиональной конференции «Люблю тебя, мой край родной!»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 26.01.2022 0 1

Татарская национально-культурная автономия Пензенской области объявила приём работ на участие в Межрегиональной научно-практической конференции учащихся – участников краеведческого движения школьников «Люблю тебя, мой край родной!».
Воспитание любви к родному краю, его истории, культуре, природе является одной из целей научно-практической конференции.

К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений.
Ознакомиться с положением можно по ссылке.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-927-289-71-17

penza.tatar

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