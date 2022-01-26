Василь Шайхразиев посетил Татарский культурный центр в Москве

Заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Москве. Сегодня он ознакомился с Татарским культурным центром, расположенным в доме Асадулаева.

В историческом здании Татарского культурного центра, построенного в начале XX века архитектором Владимиром Краузе, более двадцати пяти творческих коллективов и студий для детей и взрослых. Проводятся лекции, встречи молодежи и мастер-классы, проходят концерты мастеров искусства — вокалистов, музыкантов, танцевальных коллективов, — творческие вечера и спектакли.

Центр работает по следующим направлениям: образовательное (курсы татарского языка для детей и взрослых), вокально-хоровое, хореографическое, изобразительного искусства и искусства композиции, театрально-художественное, актерское мастерство, музейно-этнографическое, библиотечное.

Василь Шайхразиев вручил медаль Всемирного конгресса татар “За большие заслуги перед татарским народом” руководителю ансамбля “Идель” Наилю Гарифзянову. В эти дни он празднует свой 85-летний юбилей.