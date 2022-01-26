Данис Шакиров принимает участие в заседании оргкомитета по проведению Федерального Сабантуя – 2022

Сегодня в Ульяновске проходит заседание организационного комитета по проведению Федерального Сабантуя – 2022. С основным докладом об общем плане мероприятий национального праздника выступает секретарь организационного комитета по подготовке и проведению XXII Федерального Сабантуя Руслан Гайнетдинов.

От Республики Татарстан в совещании принимает участие первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар – руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, а также деятели культуры и искусства.