Татарский театр оперы и балета приглашает зрителей на открытые репетиции спектаклей

В феврале казанцы и гости столицы смогут посетить открытые репетиции постановок Татарского театра оперы и балета имени Джалиля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Жанна Мельникова.

«Мы уже проводили открытые репетиции спектаклей нашего театра. Как показала практика, они вызывают большое внимание публики: регистрация завершается буквально за несколько часов», — заметила Мельникова.

В необычном формате зрители смогут насладиться постановками «Травиата» Джузеппе Верди (5 февраля), «Паяцы» Руджеро Леонкавалло (10 февраля) и «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (16 февраля).

Репетиции пройдут с участием приглашенных солистов.

5 февраля партия Виолетты будет поручена Лидии Светозаровой («Геликон-опера», Москва), Жермона — Владиславу Сулимскому (Мариинский театр), а Флоры — Катарине Лукаш (МАМТ им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко).

10 февраля партию Канио исполнит Ахмед Агади (Мариинский театр), Тонио — Станислав Трифонов (Национальный Большой театр Республики Беларусь), Сильвио — Владимир Целебровский («Санктъ-Петербургъ Опера»), Беппо — Дамир Закиров (Михайловский театр).

16 февраля в роль Фигаро будет вживаться Игорь Головатенко (Большой театр России), Розины — Антонина Весенина (Мариинский театр), Альмавивы — Павел Колгатин (Венская государственная опера), Дона Базилио — Михаил Казаков (Большой театр России; ТАГТОиБ им.М.Джалиля), Бартоло — Дмитрий Овчинников («Геликон-опера»), Берты — Катарина Лукаш (МАМТ им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко).

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru