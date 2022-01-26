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В Казани представили спектакль «Свет далекой звезды»

В Казани представили спектакль «Свет далекой звезды»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 26.01.2022 0

О спектакле «Свет далекой звезды» по мотивам жизни и творчества классика татарской литературы, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Хасана Туфана рассуждает заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Очень трогательная история, безумно талантливо и эмоционально сделанная. Лично для меня открылись новые грани поэта Хасана Туфана», – сообщила Асадуллина.

Она отметила, что также переосмыслила жизнь и творчество людей, творивших в то время.

Постановка спектакля прошла в Казани в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык»  – площадке, где «талантливая молодежь может проявить себя, а зрители – вдохновиться их примером».

Сообщается, что следующий показ спектакля «Свет далекой звезды» состоится 18 февраля.

tetyushy.ru

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