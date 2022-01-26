Председатель Национального Совета в Москве встретился с татарской общественностью

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с татарской общественностью. Встреча прошла в здании Духовного собрания мусульман России. В мероприятии принял участие муфтий Духовного собрания мусульман России, муфтий Духовного управления мусульман г. Москвы и Центрального региона “Московский муфтият” Альбир Крганов.

Василь Шайхразиев рассказал соотечественникам о встречах в федеральных округах, о планах Всемирного конгресса татар на 2022 год. Председатель Национального Совета также напомнил о праздничных мероприятиях, которые будут организованы в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарии. Он пригласил участников встречи на “Изге Болгар жыены”, который состоится 21 мая.

Альбир Крганов ознакомил Василя Шайхразиева с проделанной работой. “На территории “Яңа Мәскәү” муфтияту Москвы будет выделено три тыс. га земли. На этом месте планируется построить мечеть и организовать современный культурный центр. В этом году состоится закладка его фундамента,” -заявил муфтий.