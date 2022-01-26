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Василь Шайхразиев встретился с председателем ДУМ РФ Равилем хазратом Гайнутдином

Василь Шайхразиев встретился с председателем ДУМ РФ Равилем хазратом Гайнутдином

в Новости, Слайдер, Религия, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.01.2022 0 5

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в рамках рабочей поездки в Московскую область встретился с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателем Совета муфтиев России, шейхом Равилем хазратом Гайнутдиным.

В ходе встречи руководители обсудили предстоящие мероприятия, приуроченные к 1100-летней дате принятия ислама Волжской Булгарией. Василь Шайхразиев также отметил, что в Татарстане в мае пройдут XII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей и “Изге Болгар жыены”, посвященные 1100-летию принятия ислама.

 

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