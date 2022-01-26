В рамках рабочего визита в Ульяновскую область делегация Республики Татарстан посетила места проведения Федерального Сабантуя – 2022. Члены оргкомитета осмотрели ипподром и агротуристический историко-культурный центр “Булгарская застава”. Последний расположен в Старомайнском районе.

Напомним, завтра, 27 января в Ульяновске пройдет заседание организационного комитета по проведению Федерального Сабантуя – 2022. От Республики Татарстан в совещании принимает участие первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар – руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, а также деятели культуры и искусства.