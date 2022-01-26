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В Курганской области пройдет празднование 20-летнего юбилея Центра национальных культур тюркоязычных народов

В Курганской области пройдет празднование 20-летнего юбилея Центра национальных культур тюркоязычных народов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Соотечественники, 26.01.2022 0

В районном центре досуга Сафакулевского района Курганской области 28 января, в 15:00 часов, при поддержке Главы района Ансара Ахметжанова состоится Открытие Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и празднование 20-летнего юбилея Центра национальных культур тюркоязычных народов Курганской области.

В этот день выступят фольклорные и творческие коллективы Сафакулевского, Альменевского, Щучанского и Шумихинского районов, их поздравят и поприветствуют директор Республиканского Центра народного творчества Башкортостана Артур Алибаков и Полномочный представитель Президента Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов. В программе праздника концерт, чествование лучших коллективов и поздравление с юбилеем Центра.

Центр татарской культуры Курганской области

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