В Курганской области пройдет празднование 20-летнего юбилея Центра национальных культур тюркоязычных народов

В районном центре досуга Сафакулевского района Курганской области 28 января, в 15:00 часов, при поддержке Главы района Ансара Ахметжанова состоится Открытие Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и празднование 20-летнего юбилея Центра национальных культур тюркоязычных народов Курганской области.

В этот день выступят фольклорные и творческие коллективы Сафакулевского, Альменевского, Щучанского и Шумихинского районов, их поздравят и поприветствуют директор Республиканского Центра народного творчества Башкортостана Артур Алибаков и Полномочный представитель Президента Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов. В программе праздника концерт, чествование лучших коллективов и поздравление с юбилеем Центра.