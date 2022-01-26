Председатель Национального Совета и Альбир хазрат Крганов обсудили подготовку к 1100-летию принятия ислама

После встречи с татарской общественностью, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев продолжил обсуждения с председателем Духовного собрания мусульман России, муфтием Центрального регионального Духовного управления мусульман г. Москвы Альбиром хазратом Кргановым.

Председатель Национального Совета поделился с муфтием о работе конгресса с татарскими общественными организациями в федеральных округах и о встречах с соотечественниками в регионах.

Была поднята тема основных мероприятий 2022 года, в частности, подготовки к 1100-летию принятия ислама. Речь шла и о Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей, который пройдет в Казани 19-21 мая. Альбир хазрат Крганов выразил уверенность в том, что мероприятия пройдут на высоком уровне.