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Председатель Национального Совета и Альбир хазрат Крганов обсудили подготовку к 1100-летию принятия ислама

Председатель Национального Совета и Альбир хазрат Крганов обсудили подготовку к 1100-летию принятия ислама

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.01.2022 0 1

После встречи с татарской общественностью, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев  продолжил обсуждения с председателем Духовного собрания мусульман России, муфтием Центрального регионального Духовного управления мусульман г. Москвы Альбиром хазратом Кргановым.

Председатель Национального Совета поделился с муфтием о работе конгресса с татарскими общественными организациями в федеральных округах и о встречах с соотечественниками в регионах.

Была поднята тема основных мероприятий 2022 года, в частности, подготовки к 1100-летию принятия ислама. Речь шла и о Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей, который пройдет в Казани 19-21 мая. Альбир хазрат Крганов выразил уверенность в том, что мероприятия пройдут на высоком уровне.

 

 

 

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