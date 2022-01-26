В Татарском культурном центре обсудили план мероприятий на 2022 год

Сегодня, в Татарском культурном центре Санкт-Петербурга состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника «Сабантуй» в 2022 году, в котором принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

На повестке дня стояли вопросы организации работ по благоустройству и подготовке инфраструктуры для проведения праздника, организации торговли, формированию творческой и спортивной программы.

По традиции праздник пройдет недалеко от дер. Энколово, Всеволожского района, Ленинградской области.

Организатором праздника выступает Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Правительств Республики Татарстан и Республики Башкортостан.

Кроме того, участники совещания обсудили план мероприятий на предстоящий год, в том числе проведение мероприятий в Татарском культурном центре Санкт-Петербурга, который был открыт в конце 2021 года.

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