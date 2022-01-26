Василь Шайхразиев посетил Соборную мечеть Ногинска

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев в рамках визита в Москву посетил Ногинскую Соборную мечеть, которая находится в Московской области.

С молитвенным домом его ознакомил первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан хазрат Аббясов. На встречу пришли имамы мечетей разных городах Московской области.

Председатель Национального Совета в мечети встретился с детьми, изучающие татарский язык и основы ислама. Они рассказали гостям стихи на татарском языке, исполнили песню “Туган тел”.