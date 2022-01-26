Глава ДСМР встретился с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил резиденцию «Московского муфтията» ДСМР. В рамках визита состоялась рабочая встреча с главой Духовного собрания мусульман России, муфтием Москвы Альбиром хазратом Кргановым, посещение медресе имени Зайнулла ишана Расулева и совещание с представителями татарской общественности и мусульманского духовенства Москвы и Московской области. На встрече также присутствовали первый заместитель главы ДСМР, муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов, ИО имама мухтасиба Московской области Рамиль хазрат Аляутдинов, имамы Москвы и Московской области.

В ходе дружественной встречи Альбир-хазрат и Василь Шайхразиев обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере воспитания молодежи и сохранения национальных традиций, просвещения и развития межрелигиозного диалога. Отдельно стороны остановились на взаимодействии в рамках предстоящих мероприятий в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Муфтий также ознакомил заместителя Премьер-министра Республики Татарстан с деятельностью ДСМР и ее региональных структур, рассказал о планируемых мероприятиях по случаю 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгари, о новых реализуемых проектах, таких как: Молодежный мусульманской дискуссионный клуб, «Духовно-просветительский культурный татарский центр», «Центр правовой помощи и культурной адаптации мигрантов «Росмигрант». Так же Альбир хазрат рассказал о предстоящей презентациии экспертного доклада «Вопросы соблюдения прав мусульман в России», подготовленного ДСМР совместно с Российской ассоциацией защиты религиозных свобод.

Собеседники были едины во мнении о том, что необходим тактичный и бережный подход при освещении религиозных и национальных вопросов в публичном и информационном пространстве, профессионального подхода и работы на местах.

В ходе общения с представителями татарской общественности и мусульманского духовенства Москвы и Московской области были обсуждены вопросы и предложения по дальнейшему развитию сотрудничества между мусульманским сообществом в лице Духовного собрания мусульман России и Всемирного конгресса татар, оказания содействия татарской общине в Москве и Московской области. Выступающие также отметили, что сохранение и развитие татарского исторического наследия, как уникального социокультурного явления, на сегодняшний день особенно востребовано в работе с подрастающим поколением на основе сохранения и преумножения культурных и духовных ценностей татарского народа, традиций и потенциала неизменных принципов ислама, способных сформировать гибкие механизмы адаптации к современным реалиям, обеспечить устойчивость и мирное сосуществование разных народов и традиционных религий в Российской Федерации.

Участники встречи высказали слова признательности Всемирному конгрессу татар и руководству Республики Татарстан за оказываемое внимание к жизни татарского народа в столице России. В завершении Василь Шайхразиев поблагодарил муфтия Альбира хазрата Крганова за плодотворную встречу и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Пресс служба ДСМР