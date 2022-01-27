Зимний форум мусульманской молодежи продолжается в Болгаре

26 января в Болгаре стартовала вторая часть Зимнего форума мусульманской молодежи. Мероприятие проводится ДУМ РТ в рамках 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией и продлится до 30 января. Ежегодный форум проводится с целью повышения религиозного образования и нравственности мусульманской молодежи, привлечения ее внимания к духовным ценностям, традициям татарского народа.

Нынешний зимний форум, как и в прошлом году, проходит на двух площадках один за другим – отдельно для юношей и девушек. В форуме, который стартовал в тринадцатый раз на базе Болгарской исламской академии принимают участие 60 юношей 18-30 лет. Они съехались на форум из Казани, Москвы, Уфы, Ульяновска, Перми, Пензы, Таджикстана, Египта, районов и городов Татарстана. Для них спикерами выступят богословы Татарстана и Дагестана. Темой юношеского форума станет ахляк, роль мужчины в семье и мусульманской умме. Участников форума ждут интересные лекции, квесты, а также тимбилдинг, который поможет участникам стать единой командой. Помимо обучения, ребята смогут отдохнуть на 3 площадках: их ждет кинозал, катание на лыжах, а также общение с наставниками в форме вопрос-ответ.

Ранее в Казани завершилась первая часть форума – для девушек.

Ежегодный зимний молодежный форум позволяет молодым людям не только повышать свои знания, но и объединяться, знакомиться, духовно обогащаться и реализовывать свои социальные начинания. Например, самым популярным социальным стартапом Форума мусульманской молодежи является программа по обучению молитве и основам ислама «Школа одного дня», дискуссионный клуб по вопросам, волнующим умму, благотворительная акция в поддержку больных детей «Подари бумаге новую жизнь» и другие. Поэтому форум можно назвать генератором социальных проектов.

В целях предотвращения распространения коронавируса и заболеваний дыхательных путей организаторами принимаются все меры предосторожности: для участников подготовлено достаточное количество медицинских масок, антисептиков и других гигиенических принадлежностей.

dumrt.ru