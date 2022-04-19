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Василь Шайхразиев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Дней Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия)

Василь Шайхразиев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Дней Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия)

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.04.2022 0 11

Сегодня заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Дней Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия).

Дни Республики Татарстан пройдут в июне  2022 года в рамках празднования 100-летия образования Якутской АССР.

В рамках Дней Республики Татарстан планируется проведение культурных мероприятий. Здесь состоится татарский национальный праздник «Сабантуй», за  круглым столом соберутся писатели Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия), также будут организованы  выставки художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, пройдет концерт мастеров искусств, спортивные соревнования и многое другое.

Целями проведения Дней Республики Татарстан являются обеспечение развития межрегиональных связей между Республикой Татарстан и Республикой Саха (Якутия).

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