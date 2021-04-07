Василь Шайхразиев возложил цветы на могилу Героя Советского Союза Гали Мазитова

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в ходе рабочей поездки в Республику Крым, возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Гали Ахметовича Мазитова.

Также здесь побывали сын Гали Мазитова Геннадий Мазитов и постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе Руслан Шаяхметов. Кроме того, председатель Национального совета ознакомился с улицей, которая будет носить имя Героя Советского Союза и местом, где в начале улицы будет установлен его бюст.

Гали Ахметович родился 14 сентября 1917 года в деревне Новошахово, ныне Ермикеевского района Республики Башкортостан, закончил Казанское пехотное училище, а позднее – Оренбургское авиационное училище.

В 1939 году участвовал в походе советских войск на Западную Украину, в 1940 – в войне с Финляндией. 22 июня 1941 года в день начала Великой Отечественной войны лётный состав авиационного полка, в котором служил Гали Ахметович был поднят на рассвете по тревоге. Над их аэродромом появились немецкие бомбардировщики в сопровождении истребителей и начали бомбить аэродром. Из 20 советских самолётов успели взлететь только трое, в том числе его самолёт. Гали Ахметович на своём самолёте-бомбардировщике дальнего действия Ил-4 перелетел на запасной аэродром.

Всего за период Великой Отечественной войны он совершил 183 боевых вылета, из них 120 ночью на бомбардирову танковых колонн врага, рвавшегося к Москве, Ленинграду и Сталинграду. Гали Мазитович участвовал в бомбардировке военных объектов Берлина в 1941 году, позднее – в вылетах на Хельсинки, Будапешт, Бухарест, Варшаву, Прагу. Приходилось действовать под лучами немецких прожекторов, между защитными аэростатами, под разрывами зенитных снарядов и пулемётных очередей танковых истребителей. Трижды его самолёт возвращался после боевого задания с почти полностью погибшим экипажем, остался только контуженый пилот и раненный прадед. После одного из вылетов в самолёте насчитали более 200 пробоин, бомбарировщик был так изрешечён, что не подлежал восстановлению.

Гали Ахметович был награждён золотой звездой Героя советского Союза, восемью боевыми орденами: Ленина, Александра Невского, Боевого Красного Знамени (дважды), Отечественной войны (дважды), Красной Звезды (дважды), 24 медалями, в том числе за взятие Берлина, Будапешта, Кенигсберга, Варшавы, за оборону Москвы, Киева, Сталинграда.

После войны врачи рекомендовали ему переехать в Крым, город Ялту для лечения многочисленных ранений. Здесь он возглавлял ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), преподавал в авиационном техникуме, читал лекции школьникам.

За активную работу дед стал почётным гражданином Ялты, здесь же он и скончался в 1993 году, похоронен на Старом кладбище.