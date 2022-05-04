Василь Шайхразиев встретился с председателем Законодательного Собрания Челябинской области

Сегодня Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев встретился с председателем Законодательного Собрания Челябинской области Александром Владимировичем Лазаревым.

На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия и планы на будущее двух субъектов – Челябинской области и Республики Татарстан. Председатель Национального Совета отметил продуктивную работу Конгресса татар Челябинской области.

Сейчас на территории Челябинской области проживает около 180 тысяч татар. За годы своей деятельности Конгрессу татар Челябинской области удалось стать авторитетной организацией, представляющей интересы двухсот двадцати тысяч татар Южного Урала. В 2009 году Председателем исполнительного комитета Конгресса татар Челябинской области стала Лена Рафиковна Колесникова, которая сейчас ведет активную деятельность в регионе.

Конгресс татар Челябинской области организует многочисленные массовые культурные мероприятия, которые популяризуют национальные традиции, пробуждают интерес к видным деятелям татарского народа, пропагандируют художественные и нравственные ценности. Кроме того, имеют интернациональное значение, способствуя межнациональному и межкультурному взаимодействию. Особенно популярны в Челябинской области национальные праздники Сабантуй. В них принимают участие тысячи жителей и гостей региона.

Благодаря активной работе Конгресса татар Челябинской области:

Открыты бесплатные курсы татарского языка.

Открыта татарская группа в детском саду № 414.

На базе школы №81 создан факультатив по изучению татарского языка для младших школьников.

Студенты Челябинского государственного педагогического университета теперь могут получить дополнительное образование по специальности «Татарский язык и методика преподавания».

В Челябинской государственной академии культуры и искусств талантливая молодёжь получает профессиональную подготовку на кафедре музыкальной фольклористики.

Около семидесяти наиболее достойных женщин-татарок со всего региона были награждены высокими наградами Губернатора, Правительства и Законодательного Собрания Челябинской области.

Регулярно проводятся гастроли ведущих татарских музыкантов, артистов, встречи с писателями в Челябинске и области.

Совместно с Министерством культуры проводится ежегодный фестиваль национальной песни «Уралым», а также множество концертов и других культурных мероприятий.

При поддержке Министерства образования и науки Челябинской области проводятся вечера творчества Мусы Джалиля, «Тукаевские чтения».

Созданы газета и телепередача «Хазина», рассказывающие о событиях в жизни татар Южного Урала, о татарской культуре, литературе, искусстве и традициях.

Открыты памятники создателю татарского литературного языка Габдулле Тукаю, известному татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю