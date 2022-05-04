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Данис Шакиров посетит с рабочей поездкой Новокузнецкую область

Данис Шакиров посетит с рабочей поездкой Новокузнецкую область

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 04.05.2022 0 13

4-5 мая 2022 г. руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров посетит с рабочей поездкой Новокузнецкую область. 25 июня этого года здесь пройдет II Международный Шахтерский Сабантуй. В нем ожидается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова. Сейчас идет подготовка к празднику. Площадкой для проведения Сабантуя выбрали музей-заповедник «Кузнецкая крепость».  Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров примет участие в заседании оргкомитета.

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