Данис Шакиров посетит с рабочей поездкой Новокузнецкую область

4-5 мая 2022 г. руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров посетит с рабочей поездкой Новокузнецкую область. 25 июня этого года здесь пройдет II Международный Шахтерский Сабантуй. В нем ожидается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова. Сейчас идет подготовка к празднику. Площадкой для проведения Сабантуя выбрали музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров примет участие в заседании оргкомитета.

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