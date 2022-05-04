В Гатчине провели мероприятие в честь праздника Ураза-байрам

2 мая мусульмане отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан — праздник Ураза-байрам.

Татаро-Башкирское общество «Юлдаш» г. Гатчина и Гатчинского района Ленинградской области также провели мероприятие, посвященное религиозному празднику.

Мероприятие посетили сотрудники отдела по внутренней политике администрации района, которые зачитали поздравления от главы города Виталия Филоненко и Глава администрации Гатчинского муниципального района Людмилы Нечадим. Также здесь присутствовали представители азербайджанской, таджикской, узбекской диаспор. Всего светлый праздник собрал более 80 человек.

Татарско-Башкирское общество более 20 лет ведёт свою деятельность по сохранению своей культуры, языка, обычаев, активно участвует в жизни города и района.

В канун праздника общество провело субботник на мусульманском кладбище в посёлке Пижма. А во время поста общество “Юлдаш” оказало гуманитарную помощь жителям Донбасса. Председатель Духовного управления мусульман в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир хазрят Хусаинов лично отвёз продукты питания и предметы гигиены. На сегодняшний день общество “Юлдаш” – одно из самых больших в Ленинградской области.