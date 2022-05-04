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В Гатчине провели мероприятие в честь праздника Ураза-байрам

В Гатчине провели мероприятие в честь праздника Ураза-байрам

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.05.2022 0 29

2 мая мусульмане  отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан — праздник Ураза-байрам.

Татаро-Башкирское общество «Юлдаш» г. Гатчина и Гатчинского района Ленинградской области также провели мероприятие, посвященное религиозному празднику. 

Мероприятие посетили сотрудники отдела по внутренней политике администрации района, которые зачитали поздравления от главы города Виталия Филоненко и Глава администрации Гатчинского муниципального района Людмилы Нечадим. Также здесь присутствовали представители азербайджанской, таджикской, узбекской диаспор. Всего светлый праздник собрал более 80 человек.

Татарско-Башкирское общество более 20 лет ведёт свою деятельность по сохранению своей культуры, языка, обычаев, активно участвует в жизни города и района.

В канун праздника общество провело субботник на мусульманском кладбище в посёлке Пижма. А во время поста общество “Юлдаш”  оказало гуманитарную помощь  жителям Донбасса. Председатель Духовного управления мусульман в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир хазрят Хусаинов лично отвёз продукты питания и предметы гигиены. На сегодняшний день общество “Юлдаш” –  одно из самых больших в Ленинградской области.

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