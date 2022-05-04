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В Казанском Кремле стартовали премьерные показы Театра национальных костюмов

В Казанском Кремле стартовали премьерные показы Театра национальных костюмов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.05.2022 0 3

В Казанском Кремле стартовали премьерные показы Театра национальных костюмов. Жителей и гостей города познакомят с историей татарского костюма и дизайнерами.

Мероприятие будет проходить на протяжении всех майских праздников. На самом показе гостям продемонстрируют 35 образов из коллекции конкурса «Мисс Татарстан» разных лет. Все образы были созданы дизайнерами из Татарстана.

В Казанском Кремле стартовали премьерные показы Театра национальных костюмов

Модели продемонстрируют расшитые узорами и стразами юбки, платья, камзолы и головные уборы. Также будет показана и мужская коллекция.

По словам министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, проект призван рассказать татарстанцам об особенностях национального костюма, самобытности народа.

В Казанском Кремле стартовали премьерные показы Театра национальных костюмов

– С помощью данного проекта мы хотим показать историю татарского народа через национальную одежду. Этот моментальный код нужно демонстрировать и будущему поколению, – заключила Аюпова.

kazanfirst.ru

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