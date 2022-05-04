В Казанском Кремле стартовали премьерные показы Театра национальных костюмов. Жителей и гостей города познакомят с историей татарского костюма и дизайнерами.

Мероприятие будет проходить на протяжении всех майских праздников. На самом показе гостям продемонстрируют 35 образов из коллекции конкурса «Мисс Татарстан» разных лет. Все образы были созданы дизайнерами из Татарстана.

Модели продемонстрируют расшитые узорами и стразами юбки, платья, камзолы и головные уборы. Также будет показана и мужская коллекция.

По словам министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, проект призван рассказать татарстанцам об особенностях национального костюма, самобытности народа.

– С помощью данного проекта мы хотим показать историю татарского народа через национальную одежду. Этот моментальный код нужно демонстрировать и будущему поколению, – заключила Аюпова.

kazanfirst.ru